Erhürman: “Çözüme giden yolda kaldırımları doğru döşemeye başladık”
Erhürman: “Çözüme giden yolda kaldırımları doğru döşemeye başladık”
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