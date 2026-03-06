Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez’e dayanışma mektubu gönderdi. Mektupta, ilerici güçlerin daha kuvvetli bir dayanışma göstermesi gerektiği belirtildi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre mektupta, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen son askeri saldırıların tetiklediği gelişmelerin derin bir endişe ile takip edildiği ifade edildi.

-“Uluslararası hukuku ihlal eden askeri eylemleri kınıyoruz”

İncirli, Cumhuriyetçi Türk Partisi adına gönderdiği mektupta uluslararası hukuku hiçe sayan, İran’ın egemenliğini ihlal eden ve bölgeyi daha da kırılgan bir ortama sürükleyen askeri eylemleri güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. CTP’nin Orta Doğu’dan Doğu Akdeniz’e uzanan coğrafyanın artık yeni savaşlara veya askeri müdahalelere tahammül edemeyeceğine inandığını vurgulayan İncirli, uluslararası hukuku ihlal eden, sivillerin hayatını tehdit eden ve güç kullanımı yoluyla siyasi üstünlük kurmayı hedefleyen her türlü eyleme karşı olduklarını ifade etti.

-“Halkların iradesi belirleyici olmalı”

Mektupta, İran’daki otoriter yönetimin antidemokratik niteliğine dikkat çeken İncirli, buna rağmen bir ülkenin geleceğinin dış müdahalelerle değil, halkının iradesiyle belirlenmesi gerektiğini vurguladı. İncirli, İran’ın ve bölgenin geleceğinin yalnızca halkların demokratik iradesiyle şekillenmesi gerektiğini belirterek, askeri müdahalelerin bölgede daha fazla istikrarsızlık ve insani acı doğuracağını kaydetti.

-“Kıbrıs’ın güvenliği bölgesel barış için hayati”

Doğu Akdeniz’in merkezinde yer alan Kıbrıs’ın güvenliği ve istikrarının bölgesel barış açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan CTP Genel Başkanı İncirli, tüm tarafları itidalli davranmaya ve askeri eylemleri durdurarak diplomasiye dönmeye çağırdı. İncirli, bölgede yaşanacak yeni çatışma dalgalarının yalnızca siyasi dengeleri değil, milyonlarca insanın güvenliğini ve refahını da doğrudan etkileyeceğini de belirtti.

-“İlerici hareket uluslararası hukuk etrafında kenetlenmeli”

Mektubunda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in uluslararası alanda sergilediği ilkesel tutuma değinen İncirli, dış baskılara rağmen ortaya konulan kararlı duruşun uluslararası ilerici hareket açısından önemli bir liderlik örneği olduğunu ifade etti. İncirli, böyle bir dönemde barış, çok taraflılık ve uluslararası hukuka saygı ilkeleri etrafında ilerici güçlerin daha kuvvetli bir dayanışma göstermesi gerektiğini belirtti.

İncirli, mektubunu ilerici değerlerin savunulması ve barışçıl çözüm yollarının desteklenmesi konusunda dayanışma mesajı vererek tamamladı ve Pedro Sánchez’e çalışmalarında başarılar diledi.