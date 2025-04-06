Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı'nı, bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapıyor.

Mevcut Başkan Tufan Erhürman’ın tek aday olduğu kurultayda CTP’nin Parti Meclisi üyeleri seçilecek. Kurultayda Erhürman’ın CTP Parti Meclisi tarafından kabul edilen Cumhurbaşkanlığı adaylığı da onaylanacak.

“Biz Varız Çözüm Var” ana sloganıyla düzenlenen kurultay için Atatürk Spor Salonu’na “Bu Ülke, Bu Halk Güzel Günler Görecek”, “Bu Yol Birlikte Yürünecek” gibi pankartların yanı sıra “Çözüm”, “Barış”, “Dayanışma”, “Emek”, “Mücadele”, “Değişim”, “Reform”, “Eşitlik”, “Federasyon”, “Adalet”, “Üretim” görselleri de asıldı.

CTP Kadın Örgütü de salonda sık sık kadın ve insan haklarıyla ilgili sloganlar attı.

Kurultay için saat 09.30’da nisap arandı ancak CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy yeterli nisap olmadığından kurultayın başlama saatini saat 10.30’a erteledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Erhürman’ın alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona girip konuklarla selamlaşarak yerini almasıyla kurultay saat 11.30 civarında başladı.

Kurultayı partililer ve partinin yetkili organlarının yanı sıra 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP’nin eski genel başkanları, başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özker Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu, milletvekilleri, belediye başkanları, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve sivil toplum örgütlerinden davetliler de izliyor.

-Kurultay programı

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un partilere hitap edeceği kurultayda, Eylül 2022-Nisan 2025 dönemini kapsayan faaliyet ve mali raporlar ele alınacak, sonra da organların seçimine geçilecek.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı da onaylanacak Tufan Erhürman’ın konuşma yapacağı kurultayda, CTP Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu adayları için oy verme işleminin saat 13.00 civarında başlaması bekleniyor.

CTP’nin 75 kişilik Parti Meclisi için 128 aday yarışacak. Elektronik oylamayla yapılacak seçimin saat 20.00’de tamamlanması bekleniyor.

Bugünkü kurultayda seçilecek CTP Parti Meclisi ilk toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile CTP’nin Genel Sekreteri’ni belirleyecek.

Cumhuriyet Meclisi'nde halen 19 sandalyeyle temsil edilen CTP’nin 8 bin civarında kayıtlı üyesi bulunuyor.