Alayköy’deki bir eğlence mekanında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Halil Çukurlu’nun (E-59) otopsisinde, ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması ve mide içeriği aspirasyonu" olduğu tespit edildi.

Olay 31 Ocak'ta meydana gelmişti.

-Lefkoşa'da 1 kişi yaşamını sonlandırdı

Öte yandan Lefkoşa'da Olamıdayo Emanuel Adenira (E) isimli 33 yaşındaki kişi dün saat 20.30 sıralarında hayatını sonlandırdı.

Polis soruşturması devam ediyor.