(Burhan Canbaz)

Ülkemizde bir çok sektörde faaliyet gösteren Özmerhan Group, Türkiye’nin lider sanayi markaları arasında yer alan Çukurova Holding ile iş birliği ortaklığı yapıyor.

İş birliği kapsamında, forklift, jeneratör ve depo istifleme ekipmanları artık KKTC’de sunulacak.

Konuyla ilgili lansman bu akşam Özmerhan Group of Companies bahçesinde lansman gerçekleşti.

Lansman etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özmerhan Group Direktörü Ömer Arhun, Çukurova Grup Genel Müdürü Serhan Karataş ve Grup yetkilileri, KKTC’den bir çok iş insanı ve davetliler katıldı.

Özmerhan Direktörü Ömer Arhun, etkinlikte yaptığı konuşmada böylesi bir stratejik iş birliğinin yalnızca ticari değil, aynı zamanda teknolojik ve yapısal bir gelişim sunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada yatırımın önemine değinerek, “KKTC’nin kalkınmasında özel sektörün gücü ve girişimciliği hayati önemdedir. Bu tür iş birlikleri, hem istihdam hem de üretim açısından ülkemize değer katmaktadır,” dedi.

Etkinlik öncesi Çukurova Grup Genel Müdürü Serhan Karataş ve Özmerhan Group CEO’su Muhlis Karaarslan, Kıbrıs Genç Tv mikrofonuna yapılan iş birliğini değerlendirdi.