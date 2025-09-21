19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde adayların oy pusulasındaki yazılış sırası, duvar ilanları ile Bayrak Radyo ve Televizyonu'nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yarın ad çekilerek saptanacak.

YSK tarafından yapılacak ad çekme saat 14.00’te başlayacak.

YSK duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 52(1)(B), 95(1) ve 76. maddeleri uyarınca, tüm seçim bölgelerinde geçerli olacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde siyasal partilerin ve bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yazılış sırası, duvar ilanları ile Bayrak Radyo ve Televizyonunda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 22 Eylül 2025 Pazartesi günü, saat 14.00’te siyasal partilerin ve bağımsız adayların veya temsilcilerinin önünde ad çekilerek saptanacaktır.”