TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Başkan Yardımcısı Artun Çağa oldu
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çise Çavuşoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada AÖA başkanı ve başkan yardımcısını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı da konuşmasında Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı kutladı. Konedralı, ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a hediye takdim etti.