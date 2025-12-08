İskele-Ercan ana yolunda, meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Mohammad Kheırkhahsabetghadam hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 15.20’de Kheırkhahsabetghadam yönetimindeki ZPL 094 plakalı araçla seyrederken Kantara Gıda önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sağ şeride geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Yahya Bozacı (E-38) yönetimindeki 34 KG 0520 plakalı kamyon araca çarptı.

Kazada Mohammad Kheırkhahsabetghadam olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Yahya Bozacı ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu kazayla bu yıl trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.