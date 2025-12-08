Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Oda Meclisi, yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, hem 2025'in hem de gelecek yılın değerlendirmeleri yapıldı.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre toplantıda sektör, meslek ve bölgeleri adına söz alan temsilciler hayat pahalılığına dikkat çekti.

Oda temsilcileri toplantıda "idari zafiyet” ve “hayat pahalılığı”nı en büyük tehdit olarak gördüklerini kaydettiler ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecek yılın daha da sorunlu olacağını ifade ettiler.

Güzelyurt’ta öğrenci sayısının azalması, narenciyenin dalında kalması ve pahalılıktan dolayı yaprağın oynamadığını belirten katılımcılar, “Lefkoşa ve Gazimağusa sur içlerinin Güney’in rekabetine yenildiği ve sanayi bölgelerinin ise artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığını söyledi.

- Bir dizi karar tasarısı oy birliğiyle onaylandı

Kumar turizmi ile inşaattaki düşüşe de değinen temsilciler, toplantı sonunda bir dizi karar tasarısını oy birliğiyle onayladı.

Türk Lirası kullanımı ve artan vergiler nedeniyle enflasyonun tetiklendiği,bunun ise büyük bir ekonomik daralma tehlikesi taşıdığı kaydedilen toplantıda her türlü harç, ceza ve vergi uygulamasında asgari ücret artışının baz alınmasına son verilmesi istendi.

Ay sonunda sona erecek olan sosyal sigorta prim destek ödemeleri uygulamasının devam etmesi gerektiği de vurgulan toplantıda temel gıda ürünlerinin ucuzlatılması gerekliliğinin altı çizildi.

Eğitim ve sağlık hakkının her bireyin temel insan hakkı olduğu vurgulanan toplantıda bu hizmetlerin ulaşılabilir ve ücretsiz şekilde sunulması gerektiği de ifade edildi.

Toplu ulaşım sistemine geçiş için samimi ve katılımcı bir anlayışla seferberlik ilan edilmesi gerektiğine de işaret edilen toplantıda tüm toplumun güven duyabileceği etkin bir kriz masası kurulması gerektiği kaydedildi.