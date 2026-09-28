Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tüm kesimlerle ve kararlılıkla sonuç alıcı görüşmeler yapmaya her zaman hazır olduklarını belirterek, “Bizi çözüme ulaştıracak, başarılı sonuç alacak toplantı, 3+1 veya 5+1 istiyoruz, sırf toplantı olsun, fotoğraf verelim diye değil.” dedi.

Erhürman, çözüm için her türlü çabayı iyi niyetle ortaya koymaya devam edeceklerini ifade ederek, New York’ta üçlü görüşmeyi reddetmediğini belirtti ve “Derdim ilerleme kaydetmektir. Çözüm mü, müzakere mi istiyoruz. İlerleme için 7 madde varken 19 yeni madde getirmek, pişmiş aşa su katmak demektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman New York temaslarını değerlendirmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Erhürman, New York temasları ve görüşmeleriyle ilgili bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

Erhürman, Lefkoşa’da istenirse gece gündüz görüşebileceklerini ama görüşmelerin verimli olmak zorunda olduğuna işaret ederek, sonuç almak için toplantı yapmak istediklerini söyledi.

“İş olsun diye, görüşme olsun diye, toplantı olsun diye müzakere yapmayacağını, çözüm istediğini ve sonuç alıcı 5+1 veya görüşme istediklerini” ifade eden Erhürman, “Lefkoşa’da maraton görüşmeleri yapalım, sonuç alalım. Biz kararlılıkla tüm taraflara her şeyi anlatarak, gündemde tutarak, bu çabaya devam edeceğiz” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyareti sonunda 5+1 toplantı yapmak istediğini söylediğini, 7 maddelik geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, adadaki afetlere ortak müdahale, düzensiz göç, sivil toplum, spor ve karma evliliklerden doğan çocuklar ile ilgili konuları sıraladığını ifade eden Erhürman, bunlar dururken Rum liderin son toplantıda 19 maddelik yeni öneri getirmesinin tabiri caizse pişmiş aşa su katmak anlamına geldiğini söyledi.

Erhürman, yapılacak çok iş olduğunu, süreci ileriye taşımak için kararlı olduklarını ve başarılı bir sonuç alacak koşullar oluşunca toplantılara hazır olduklarını ifade ederek, bu 7 maddeye odaklanmaları gerektiğini, buna çaba gösterilmesinin önemine işaret etti.