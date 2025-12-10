Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Çözüm sürecine yardımcı olacak bir atmosfere ihtiyaç var. Dileğim yarın, böyle bir atmosferin yaratılmasına katkı sağlayacak bir görüşme olmasıdır” dedi.

Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'la yarın yapacakları görüşme öncesinde açıklamada bulundu.

Görüşme öncesinde medyada, özellikle güneyde, çok fazla yorum olduğuna işaret eden Erhürman, "Dikkatle takip ediyorum; ilk görüşmede yaptığımız önerileri bütün açıklığıyla kamuoyuyla paylaştık. Bilinmesini isterim ki ne yazılmış, ne söylenmiş olursa olsun tamamen ön yargılardan arınmış bir biçimde gideceğim görüşmeye” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Bunca yıllık durgunluktan sonra gerçekleşen birinci görüşmenin ardından yapılacak bu görüşmeye çok büyük beklentiler yüklemenin, geçen onca süreye ve o süre içerisinde yaşananlar ile yaşanmayanlara bakıldığında, işin doğasına uygun olmadığını” da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu tip süreçleri başarıyla yürütmenin bir unsurunun da beklentilerin doğru yönetilmesi, hayal kırıklıklarına fırsat verilmemesi olduğunu kaydetti.

Erhürman açıklamasını şöyle noktaladı:

“Öncelikle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında da yer aldığı şekilde, çözüm sürecine yardımcı olacak bir iklime, atmosfere ihtiyaç var. Bunun için de birbirini anlama konusunda samimi çabaya ve kimisi küçük, kimisi daha büyük, ama her durumda somut adımlara... Dileğim, böyle bir iklimin, atmosferin yaratılmasına katkı sağlayacak bir görüşme olmasıdır. Çabam da bu yönde olacak.”