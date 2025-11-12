Türkiye MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, merkez üssü Baf olan ve tüm adada hissedilen depremle ilgili Türkçe, Yunanca ve İngilizce mesaj yayımladı.
Erhürman’ın yayımladığı mesajı şöyle:
“Adada hiç kimsenin zarar görmemiş olmasını diler, depreme ve afetlere karşı kuzey güney demeden birlikte hazırlanmamız gerektiğini hepimize hatırlatmış olmasını umarım. Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs...”