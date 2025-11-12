Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, merkez üssü Baf olan ve tüm adada hissedilen depremle ilgili Türkçe, Yunanca ve İngilizce mesaj yayımladı.

Erhürman’ın yayımladığı mesajı şöyle:

“Adada hiç kimsenin zarar görmemiş olmasını diler, depreme ve afetlere karşı kuzey güney demeden birlikte hazırlanmamız gerektiğini hepimize hatırlatmış olmasını umarım. Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs...”