Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün sabah Karpaz bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dipkarpaz Rum Ortaokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nu ziyaret etti. Erhürman, Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret programına Kıbrıslı Rum öğrencilerin eğitim gördüğü Dipkarpaz Rum Ortaokulu ile başlayan Erhürman, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erhürman, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Dipkarpaz Rum İlkokulu Müdürü Katerina Ktisti ve Dipkarpaz Rum Ortaokulu Müdürü İlias Evribidu ile görüşerek, okulların genel durumu hakkında bilgi aldı.

Okul müdürleri yaptıkları konuşmada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ziyaret anısına hediye de takdim edildi.

Programı kapsamında daha sonra Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nu ziyaret eden Erhürman, burada da öğrencilerle buluştu. Okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ettiği okullarda yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erhürman, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erhürman, bölgedeki okulların yaşadığı olası sorunları yerinde dinlemek ve değerlendirmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade etti.