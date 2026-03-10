Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün Lefkoşa’da yapılan ortak operasyonda, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarındaki operasyon kapsamında M.A.(E-25) ile M.K.’nin (E-23) tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.J.’nin (E-31), Lefkoşa’da ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 43 hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunup, emare olarak alındı.

Ayrıca konu ikametgahta bulunan G.N.C.’nin (E-29), yapılan muhaceret kontrolünde ikamet izinsiz olduğu da tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Narkotik Dedektör köpeği tepki verdi, tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün saat 20.00 sıralarında yaptığı denetimlerde, KKTC’ye giriş yapacak M.H.A.’ya (E-20), Narkotik Dedektör köpeği Lokum’un tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, M.H.A.'nın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. M.H.A. tutuklandı.

-Minareliköy’de tasarruflarında yaklaşık 27 gram uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı

Minareliköy’de bugün saat 00.30'da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli görülüp durdurulan A.A.’nın (E-22) kullanımındaki, A.B.D. (E-22) ile S.Y.Y.’nin (E-23) yolcu olarak bulundukları araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gazimağusa’daki olayla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Gazimağusa’da geçen hafta cumartesi günü saat 21.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.S.(E-23) ile T.E.K.’in (K) tasarruflarında yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile öğütücü bulunup, emare olarak alınmış ve bahse konu şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak aranan B.M.(E-20) de tespit edilerek, tutuklandı.