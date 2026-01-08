Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dünkü törende yaptığı konuşmada “Kıbrıslı Türkler”den söz eden tek bir satır olmamasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dünkü törende yaptığı konuşmanın metnini okuduğunu, metinde “Kıbrıslı Türkler”den söz eden tek bir satır olmadığını söyledi.

“Yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini ‘Bizans kiliselerinin gölgesinde'geliştirdiklerini anlatıyor. Bu adanın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi!” diyen Erhürman, “Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın” gibi bir anlayışları olmadığını vurguladı.

Erhürman, “Bizim için doğrusu şudur: Görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim, her ortamda gösterelim ki ilişkiler doğru zemine otursun. Ne görüşmeden kaçarız ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi/gerçekleri/doğruları aktarmaktan kaçınırız” dedi.

Görüştükleri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine, "AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç var" diyerek anlattıklarını ve bundan sonra görüşeceklerine anlatacaklarının tam da bu olduğunu belirten Erhürman şöyle devam etti;

“İşin siyasi boyutuna dair görüşlerimizi ve AB içindeki Kıbrıs ile ilgili anomaliyi daha önce çok açıkladık. Görüştüğümüz herkese de anlatmaya devam ediyoruz. Burada onlara tekrar girmeyeceğim. Ama AB yetkililerinin yalnızca bu konuşma metni üzerinde yeniden düşünmelerinin dahi anlatılmaya çalışılan pek çok şeyi anlamak açısından ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim.

Bu adada Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir.

Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil var olan. Kararlılığımızı kimse atlamasın…”