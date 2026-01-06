Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği Başkanı Ardıç Taşcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Mete Morris, Mehmet Malek, Laçin Baysen, Tunç Eren ve Boran Özdeğer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, birlik üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği Başkanı Ardıç Taşcıoğlu ise, yurt dışında bulunan farklı sektörlerden genç profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefleyen birliğin vizyonu ve misyonu hakkında bilgi verdi.