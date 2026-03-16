Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da kurulan Kızılay İftar Sofrası’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Kızılay Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Kızılay ev sahipliğinde ve Türk Kızılay’ın desteğiyle Lefkoşa Terminal Merkezi’nde kurulan “Kızılay İftar Sofrası”nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen ve KKTC'de temaslarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erhürman, yemek dağıtımına katıldı.

-Gıda ve temel ihtiyaç desteğine yönelik yardımlar devam ediyor

Açıklamada, Kıbrıs Türk Kızılay’ın koordinasyonunda ve Türk Kızılay’ın destekleriyle gerçekleştirilen program kapsamında, Türk Kızılay’a ait Mobil Mutfak TIR’ında hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanan iftar yemeklerinin her gün ortalama 850 kişiye ikram edildiği kaydedildi.

Ramazan süresince gıda ve temel ihtiyaç desteğine yönelik yardımların da eş zamanlı devam ettiği ifade edilen açıklamada, Türk Kızılay tarafından bağışlanan gıda kolileri ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli tekstil ürünlerinden oluşan insani yardım malzemelerinin, Kıbrıs Türk Kızılay ekipleri, Türk Kızılay şube başkanları ve Kıbrıs Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.

Organizasyona yaklaşık 150 Kıbrıs Genç Kızılay gönüllüsünün destek verdiği ifade edilen açıklamada, gönüllülerin, Ramazan ayı boyunca hem iftar programının organizasyonunda görev aldığı, hem de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda kolisi dağıtımlarında aktif rol üstlendiği kaydedildi.

“Kızılay Ramazan Sofrası”na ayni ve maddi bağışlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin Kızılay Genel Merkezi’ne +90 (392) 227 24 25 numaralı telefondan ulaşabileceği ifade edilen açıklamada, ayrıca, "Fitre", "Fidye" veya "Gıda Kolisi" yardımında bulunmak isteyen vatandaşların, KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden 4142’ye "IFTAR", "FITRE" ya da "GIDA" yazıp kısa mesaj göndererek bağışta bulunabileceği belirtildi.