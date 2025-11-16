Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü ziyareti anısına TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a plaket takdim etti.