Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Aykut Hocanın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve gelecek döneme ilişkin stratejik hedefler değerlendirildi; yükseköğretimin ülkenin kalkınma vizyonundaki rolü ve sistemin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.