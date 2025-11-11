Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Erhürman, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.