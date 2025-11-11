Posta Dairesi’nin yeni pul serileri ve ilk gün zarfları yarın satışa sunuluyor
Posta Dairesi’nin yeni pul serileri ve ilk gün zarfları yarın satışa sunuluyor
İçeriği Görüntüle

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Erhürman, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.