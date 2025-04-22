Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen “Geleceğin Mucitleri Bilim Şenliği"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Girne 23 Nisan İlkokulu’nda yer alan şenlikte 18 ilkokul ve bir özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencilerin deney yaptığı stantları gezen Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.