Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gençlik Gücü Spor Kulübü ve Türkiye Tavşanlı Erdem Spor Kulübü Koordinatörleri ile altyapı futbolcularını kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti kaydederek, sporun gençler için oldukça önemli olduğunu, bu bağlamda yürütülen tüm faaliyetleri desteklediğini vurguladı.

Sporun her alanında birçok antrenör olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin spor alanındaki çalışmalarını desteklemenin KKTC'nin bir zenginliği olduğunu ifade etti.

-Tatar: “İzolasyon ve engellemelere rağmen Kıbrıs Türk gençliği birçok başarıya imza atıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor alanında uluslararası izolasyonların ve engellemelerin olduğunu da kaydederek, buna rağmen Kıbrıs Türk gençliğinin birçok başarıya imza attığını aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yarışmalara katılarak, başarı elde eden sporcuların, kendi bayrağıyla yarışlarda yer almasının en büyük temennisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında adada bulunan heyet; kulüpleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi aktardı.