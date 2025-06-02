Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Türkiye’deki eğitim-öğretim kuruluşlarından olan Girne Koleji'nin Kurul Başkanı Ümit Kalko, Girne Kolejleri CEO’su Dilek Cambazoğlu ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, GAÜ Moldova Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, 3 Mayıs’ta açılışı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde Türkiye’de 20 bölgede faaliyet gösteren Girne Koleji’nin temsilcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın yükseköğretimin ardından ilk ve ortaöğretimde de yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ Moldova Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Saffet Özarslan’ın da GAÜ’nün tanıtılmasında katkılarının bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’deki okulların Kıbrıs’ta yatırım yaptığını ancak Girne Koleji’nin Türkiye’nin 20 bölgesinde yatırım yaparak bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’de yaptığı yatırımların önemine dikkat çekti ve geçen günlerde Girne Koleji Trabzon Kampüsü’nün açılışına katıldığını kaydetti.

Kolejlerin, Türkiye dışında diğer ülkelerde de açılması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Koleji’nin uluslararası bir marka olma yolunda ilerleyebileceğini belirtti.

- “Türkiye’deki halkın Kıbrıs Türkü’ne vereceği destek son derece önemli”

Kıbrıs Türkü’nün ayrı bir halk olarak baskılara ve saldırılara rağmen varoluş mücadelesi verdiğini ve kendi devletini kurduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, aynı soydan gelen Türkiye’deki halkın Kıbrıs Türkü’ne vereceği desteğin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün bir markasının, Türkiye ve yurtdışında başarılı olmasının önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet arasındaki bağların daha çok güçlenmesine katkıda bulunacağını aktardı.

İletişim çağında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin görünürlüğünün ve tanınırlığının arttığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türkü’nün çalkantılı coğrafyada devletini kurduğunu ve güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

-Kalko

Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko ise kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ile gurur duyduğunu belirterek, KKTC için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Girne Koleji Trabzon Kampüsü’nde gerçekleştirilen açılışa katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür eden Ümit Kalko, kabulde Türkiye’nin birçok şehrinden gelen Girne Koleji’nin kurucularının da yer aldığını dile getirdi.

İlk kez bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okul markasının Türkiye’de okul açtığına işaret eden Kalko, pandemi ve depreme rağmen 5 yıl içerisinde 20 okulun açılışını gerçekleştirdiklerini ve yakın zamanda Adana, Antalya ve Mersin’de de kampüslerin açılacağını ifade etti.

Kalko, Girne Koleji’nde öğrencilere, GAÜ’nün tarih öğretmenleri tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerçekleri ve Kıbrıs Barış Harekâtı hakkında bilgiler verildiğini belirtti.