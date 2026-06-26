Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) tarafından düzenlenen "Dijital Şiddet: Gençler Arasında Siber Zorbalığı Önlemede Medyanın Sorumluluğu" başlıklı panel , bugün Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi.

Dijital şiddet ve siber zorbalıkla mücadelede medyanın rolünün ele alındığı programa akademisyenler, hukukçular ve medya dünyasının temsilcileri katıldı.

Programın dikkat çeken konuşmacıları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Genç TV İmtiyaz Sahibi Ertan Birinci de yer aldı. Birinci, günün ikinci oturumunda "Medyanın Koruyucu ve Eğitici Rolü" başlıklı sunumunda, medya kuruluşlarının gençleri dijital şiddet ve siber zorbalığa karşı bilinçlendirme sorumluluğuna dikkat çekti.

Konuşmasında dijital medyanın yalnızca haber aktaran bir mecra olmadığını vurgulayan Birinci, doğru yayıncılık anlayışıyla gençlerin güvenli dijital ortamlar konusunda bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Panel kapsamında dijital şiddetin nedenleri, siber zorbalıkla mücadele yöntemleri, dijital vatandaşlık, ebeveyn rehberliği ve haber etiği gibi başlıklar uzman isimler tarafından değerlendirildi.

Panelin açılış konuşmasını Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zakir Avşar yaptı. Avşar, dijital şiddetin günümüzde yalnızca bireysel değil, aynı zamanda bir güvenlik ve toplum sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti.

İlk oturumun moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TİMBİR Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. S. Tunay Kamer üstlenirken, ikinci oturum "Gençler Arasında Siber Zorbalıkta Medyanın Rolü" başlığıyla Güvenli İnternet Medya Merkezi Başkanı Av. Cüneyd Altıparmak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Bu oturumda Kent Sosyoloğu Dr. Halil Ecer, Genç TV İmtiyaz Sahibi Ertan Birinci, Edirne Ahval Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nevser Eraslan ve BHA Genel Müdürü Muhammet Kaçar görüşlerini paylaştı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen program, 2 binden fazla internet haber platformu ile televizyon kanalında canlı yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Panelde, dijital dünyanın karanlık yüzü olarak nitelendirilen siber zorbalığın gençler üzerindeki etkileri ve bu sorunla mücadelede medya kuruluşlarının üstlenmesi gereken sorumluluklar kapsamlı şekilde ele alındı.