Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’ni (LAÇ) ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Lapta ve Alsancak Belediyelerinin birleşmesiyle oluşturulan LAÇ Belediyesi’nin yüzölçümü bakımından en büyük belediye olduğunu belirterek, 22 köye hizmet verdiğini söyledi.

Bölgede çok yataklı otellerin yoğunlaştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, dükkan ve konut yapımının da sürdüğünü ifade etti.

Annan Planı’na geçmişte Kıbrıs Türkü’nün “evet” demesi halinde uygulanan ambargoların kaldırılacağı ve açılımların yapılacağı sözünün verildiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk tarafında evet çıkmasına rağmen verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekti.

Mülkiyet hakkında yabancıların mal alımı konusunda Orams ve Arestis Davası’nın gündeme geldiğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleri sonucu bir iç hukuk yolu olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun hayata geçtiğini söyledi.

Bölgede turizm, inşaat ve ticaretin yoğunlaşmasıyla nüfusun arttığını dile getiren Tatar, Alsancak ve Lapta arasında çift şerit yolun hizmete girmesiyle trafiğin rahatladığını, çift şerit yolun Karşıyaka’ya kadar genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin desteği ve belediyenin çalışmalarıyla adımlar atıldığını kaydetti.

Belediyelerin birleştirilmesi ve Belediye Yasası’nda yapılan değişikliklerin ardından bütçe konusunda iyileştirmeler yapıldığını aktaran Tatar, halktan alınan vergilerin hizmete dönüşmesinin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalardan dolayı LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ve belediye meclis üyelerini tebrik ederek, belediye çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

-Ataser

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak ve Lapta’nın sürekli büyüdüğünü ancak hızlı gelişimden dolayı alt yapı konularında sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Lapta Bölgesinin kanalizasyona bağlanması için belediyenin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ataser, Lapta Oteller Bölgesi’nden Karşıyaka’ya kadar yolun yapılması için ise devletin adım attığını kaydetti.

Belediyelerin birleştirilmesinin yanında Belediyeler Yasasında yapılan düzenlemelerle belediyelerin güçlendiğini ve daha etkin çalıştığını anlatan Ataser, yapılan değişiklik ve düzenlemelerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette, Cumhurbaşkanı İletişim ve Basın Danışmanı Muslu Akgüney, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı Ramazan Karal eşlik etti.