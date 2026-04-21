Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, hayat pahalılığını düzenleyen yasa tasarısının meclis komitesine geri çekilmesini “toplumsal direnişin bir kazanımı” olarak nitelendirdi.

Yalınkaya, yazılı açıklamasında, hayat pahalılığını durdurmayı öngören yasa tasarısının büyük mücadeleler sonucu geri çekilmesinin küçümsenemeyeceğini ancak mücadelenin sadece bununla sınırlı olmadığını belirtti.

“Direnenler kazanır” ifadesini kullanan Yalınkaya, hayat pahalılığı ödenenğinin komitede görüşülmesi sırasında bu yasaya neden ihtiyaç duyulduğunun da tartışılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Ülkenin içinde bulunduğu durumun ve hükümetin bu yasaya ihtiyaç duymasının sebebinin ülke kaynaklarının kötü yönetilmesi olduğunu savunan Yalınkaya, “Bu kavga bitmedi” dedi.

Yalınkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzlaşı denilen şey sadece bir kavramdır. Uzlaşmak dürüst, adaletli ve şeffaf yönetimlerle yapılır. Karşımızda böyle bir yönetim yoktur. Bu kavga sürecektir.”