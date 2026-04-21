Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi üyesi Muhammet Ercan, taksicilerin sorunlarının görmezden gelindiğini savunarak, sorunlarla ilgili kapsamlı ve kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Ercan, lokomotif sektörlerden turizmin temel paydaşlarından olan taksicilerin sorunlarının çözülmediğini, taksicilerin eylem yapma noktasına getirildiğini ileri sürdü.

Taksiciliğin vizyon ve planlama gerektirdiğine işaret eden Ercan, taksicilerin sesinin duyulması gerektiğini söyledi.

Ekonomiyi ayağa kaldıracak sektörleri rahatlatacak gereken yerlere destek amacıyla vergi indirimi veya yasal düzenlemeleri yapacak adımlar atılması gerektiğini söyleyen Ercan, hükümetin bu adımları atmadığını savundu.

Ercan, hükümetin, daha ucuza toplu taşımacılık modeli yaratmak yerine pahalılaşmayı tetikleyip “elini taşıyacak yolcu bulamayan taksi sektörü, küçük esnafın ve toplu taşımacının cebine attığını” iddia etti.

Taksicilik sektöründe vergi artışına gidildiği halde talep edilen zammın verilmediğini, korsan taşımacılıkla mücadele bağlamında yasal zeminde adım atılmadığını, denetim yapılmadığını savunan Ercan, kapsamlı ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.