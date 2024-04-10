Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Lefkoşa Çocuk Yuvası'nı ziyaret etti.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’ndaki görevlilerin ve çocukların Ramazan Bayramlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar; her zaman çocukların yanında olduğunu, onları sevdiğini vurgulayarak çocukların bakımı, eğitimi ve mutlu bir ortamda yaşamalarını sağlayabilmenin sabır ve anlayış gerektirdiğini söyledi.

Çocukların, geleceğe güvenle bakabilmeleri için yuvada çalışan anneler ve ablaların, çocuklara gerçek birer anne baba olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yuvada görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür etti.