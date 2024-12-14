Cumhurbaşkanı Tatar, Faik Alar için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Aileye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Alar’a 'Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında “Faik Alar, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve Kıbrıs Türklerinin adadaki huzur içerisindeki yaşantımızı bizlere emanet eden kahramanlarımızdandır. 50 yıldır bu topraklarda, Kuzey Kıbrıs sevdalısı olan gazimiz, bu vatanı bizlere emanet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olması hasebiyle ifade ettiğim -Anavatan, Yavruvatan, Mavi Vatan ve Gök Vatan’ı ve böylesi bir milli değeri, ülküyü kazanmamızda çok önemli rol oynayan gazileri, selamlarken; onların arkadaşı olan Faik Alar’ı bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, şehitlerini hiçbir zaman unutmayacağını ifade ederek, gazilerine de her zaman değer verdiğini bu milli değerlerle ve bu anlayış ile ilerlemenin mutluluğu içerisinde olduğunu vurguladı.

Her gazinin Kıbrıs Türk halkı için ayrı bir değer olduğunun altını Çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Faik Alar’ı bu duygularla uğurladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına son verirken, “Bizleri millet yapan duyguları ve değerleri unutmadan, ne uğruna mücadelemizi sürdürdüğümüzün bilinci ile yolumuza emin bir şekilde devam edeceğiz. Bu duygu ve düsüncelerle, bağımsız bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerini alırken, bu minnet ve vefa duygularını paylaşıp ifade etmek bizler için bir gururdur” dedi.