Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, telefon görüşmesinde, 20 Temmuz’da düzenlenecek Kıbrıs Barış Hareketı’nın 50’nci yıl kutlamaları ve Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde katılacağı Türk Devletleri Teşkilatı Zirve Toplantısı ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kurban Bayramı'nı kutladı ve bayramın tüm Kıbrıs Türk halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.