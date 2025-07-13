Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 32’nci kuruluşu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, TÜRKSOY teşkilatının Kıbrıs Türk halkı için büyük önem taşıdığını belirtildi.

“Kültürden sanata, edebiyattan, tarihe, müziğe, farklı gelenekleri, örf ve âdetleri bir çatı altında toplayan TÜRKSOY’un 1993 yılından beri yaptığı çalışmaları buradan bir kez daha hürmetle selamlarım.” diyen Tatar, Türk Devletleri arasında 32 yıl önce kardeş halkların ortak iradesiyle temelleri atılan TÜRKSOY’un geçen zaman içinde Türk Dünyası’nın kültürel buluşma köprüsü olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, TÜRKSOY’un KKTC’ye gösterdiği ilgi alaka sonucunda, KKTC’nin haksız bir şekilde maruz kaldığı birtakım engellemeleri kültür ve sanat alanında aştığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“TÜRKSOY’un bizlere açtığı kapı ve köprüler vasıtasıyla Kıbrıs Türk Halkının kültürü, sanatı, müziği, edebiyatı, örf ve âdetleri dünyaya ulaşmıştır. Çeşitli ülke ve şehirlerde, kültür ve sanatın farklı dallarında yapılan etkinliklerde KKTC’nin temsilcilerine kültür ve sanatlarını paylaşma fırsatı verilmiştir. Bu bakımdan da TÜRKSOY’a teşekkürlerimi iletiyorum.”

“KKTC ve TÜRKSOY iş birliği çerçevesinde bundan sonraki süreçte de Kıbrıs Türk halkının kültür ve sanat insanlarının Türk Dünyası mümtaz şahsiyetleri arasında anılması ve ilan edilmesi bizler için de bir ilham kaynağı olacaktır.” ifadesini kullanan Tatar, yapılacak çalışmalar için de teşekkür etti.

-“Türk halkları arasındaki kardeşlik bağları büyük önem taşıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk halkları arasındaki kardeşlik bağlarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın KKTC halkı için aynı soydan gelen, aynı milletin evlatları olduğunu, gönül birliği, gelenek ve görenek, ortak kültür, ortak tarih ve ortak dil temelinde hiçbir farklılıklarının bulunmadığını kaydetti.

Tatar mesajında, “Bu duygu ve düşüncelerle Türk halklarının ortak kültürel mirasını yaşatma, tanıtma ve gelecek kuşaklara aktarma idealiyle kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un 32. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.