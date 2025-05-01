Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanatçı Cansu Şanlıdağ ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ı kabul ederek görüştü.

Kabulde ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, piyanist Cansu Şanlıdağ albüm takdim etti.

Kültür ve sanatın önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmanın sanat anlamında da önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi ve Cansu Şanlıdağ'a başarılar diledi. Tatar, ülkeyi yurtdışı çalışmalarında temsil eden sanatçının, yetenekleriyle Kıbrıs Türk kültürüne ve müziğine renk katmasının bir tanıtım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi çalışmaların Kıbrıs Türk halkının dinamik ve üretken yapısıyla bu topraklarda var olduğu mesajını ileterek, verilen mücadeleye önemli katkı koyduğunu kaydetti.