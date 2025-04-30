Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi işbirliğinde Antalya’da düzenlenen 16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumuna katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlikte Milli Eğitim Bakanlığı adına Ankara Eğitim Ateşesi Bünyamin Merhametsiz, bakanlık personel kadrosunda yer alan uzman ve öğretmenler ile üniversitelerden akademisyenler yer aldı.

Etkinliğin açılışında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından gönderilen yazılı mesaj okundu.

Bu yıl foruma katılamamaktan duyduğu üzüntüyü ifade eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu gibi önemli bir buluşmada bu yıl sizlerle bir araya gelememekten dolayı üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Ancak gönlüm ve düşüncelerim, bu kıymetli platformda eğitimimizin geleceği için fikir ve deneyimlerini paylaşan siz değerli katılımcılarla birliktedir.

Eğitim, bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en temel güçtür. Bilgi çağının dinamikleri içinde, eğitim yönetimi alanındaki yenilikçi yaklaşımlar, vizyoner liderlik anlayışı ve güçlü iş birlikleri her zaman önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu gibi etkinlikler, farklı deneyimlerin buluştuğu, ortak aklın geliştiği ve geleceğe dair yeni ufukların açıldığı çok değerli platformlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitimde kaliteyi artırmak, çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmek ve güçlü eğitim sistemleri kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda eğitim-öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri adına fiziki altyapıdan öğretim programlarına kadar pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu forumda ortaya çıkacak sonuç bildirgesinin, hem kendi ülkemizde hem de uluslararası alanda eğitim politikalarına ışık tutacağına inancım tamdır.

Başta organizasyonda emeği geçenleri, değerli akademisyenlerimizi ve tüm katılımcıları gönülden tebrik ediyor; forumun başarılı ve verimli geçmesini diliyorum.”

Bakan Çavuşoğlu’nun mesajının okunmasının ardından, salondaki KKTC heyeti fotoğraf çekimi için sahneye davet edildi.