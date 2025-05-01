Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, işçi haklarının korunması ve çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi yönünde atılan her adımın ülke geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

“Emеğin, еmеktаrın, аlın tеrinin, dаyаnışmа vе yаrdımlаşmаnın günü olаn, ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mаyıs Emеk vе Dаyаnışmа Günü’nü kutluyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasında, üretimin sürekliliğinde ve toplumsal refahın artmasında büyük pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin verdikleri emek her türlü takdiri hak etmektedir. Onların özverili çalışmaları sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha güçlü yarınlara ilerlemektedir.

İnsana değer veren, emeğe saygıyı esas alan bir anlayışla; işçilerimizin haklarının korunması ve çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi yönünde atılan her adım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır.

Kıbrıs Türkü, tarih boyunca emeğiyle, üretimiyle, dayanışmasıyla var olmuş; özgürlük ve bağımsızlık yolunda daima en ön safta yer almıştır. Var oluş mücadelemizin sonucunda devlet sahibi olmamızda büyük katkı ve fedakarlıkları olan işçi ve emekçilerimize teşekkür ederim.

Daha çağdaş ve aydınlık yarınlara ulaşmak hedefi ile her zaman emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde, başta tüm işçi kardeşlerimiz olmak üzere, emeğiyle hayatı var eden herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar; sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek dilerim.”