Boğazköy-Gönyeli ana yolunda meydana gelen trafik kazasının ardından kaçan ve daha sonra tespit edilip tutuklanan sürücünün 22 yaşındaki Josue Penze Ahombi olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kazaya methaldar MP 773 plakalı aracın sürücüsü Ahombi olarak açıklandı.

Kazada MP 773 plakalı aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hasan Düzgen (E-39) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Rasul Jorayev (E-27) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Trafik kazası sonrasında, olay yerinden yaya olarak ayrılan MP 773 plakalı araç sürücüsü, Dağyolu bölgesinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.