Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy – Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Zerdali Festivali'ne katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, festivali düzenleyen Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı ve ekibini tebrik ederek, festivale katılanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, özden gelen haklar olan kültürün, örf, adet ve geleneklerin korunması ve yaşatılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılması gerektiğine dikkati çekti. Tatar, konuşmasının devamında “Kültür, sanat ve müzik bizleri geleceğe taşıyacak özelliklerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birlik ve beraberlikle geçmişten gelen değerleri sürdürmenin önemine dikkat çekti. Tatar, milli tarihe sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.