Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 1’inci Mehmet Dursun Anı Turnuvası’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kaplıca Emre Genç Stadı’ında gerçekleşen turnuvada yaptığı konuşmada, geçen yıl yaşamını yitiren Mehmet Dursun’u, kendisinin televizyon kanalı sahibi olduğu, Mehmet Dursun’un ise BRT’de çalıştığı dönemde tanıdığını ifade etti.

Mehmet Dursun’un, televizyon kanallarının yayınlarının halka ulaşması için Kantara ve Selvili Tepe’de görev yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Dursun’un vatansever ve işine bağlı biri olduğunu söyledi.

Mehmet Dursun ile UBP’de birlikte görev yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra sosyal medya ve başka alanlarda iletişimlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Tatar, Trabzon Çaykaralı olan Mehmet Dursun’un, Kıbrıs Türkü ile Karadeniz insanının kaynaşmasının en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Turnuvayı düzenleyenleri tebrik eden ve Mehmet Dursun’un ailesine sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Mehmet Dursun’u rahmet, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.