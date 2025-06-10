Lefkoşa’nın ve iş dünyasının tanınmış simalarından, merhum Ali Gürsoy ile Tülin Gürsoy Manyera’nın oğlu Niyazi Gürsoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Bellapais’teki evinde aniden fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden Gürsoy’un ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri yasa boğdu.

Niyazi Gürsoy’un cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra bazı siyasiler, bürokratlar, ailesi ve sevenleri katıldı.

Gürsoy’un naaşı göz yaşlarıyla toprağa verildi.