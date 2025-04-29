Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün imzalanan protokolle, babası Rüstem Tatar'ın kişisel arşivini Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne devretti.

Yeni Cumhurbaşkanlığı binasında yer alan imza töreninde protokole, Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam imza koydu. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Erhan Akar da törende hazır bulundu.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Sadrazam ve heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a tablo takdim edildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, babası Rüstem Tatar’ın hayatını kaybettiği 90 yaşına kadar çalıştığını ve bu süreçte birçok görevde yer alması sebebiyle çok değerli bir arşivi olduğunu belirtti. Bu arşivin artık kendisinde olduğunu belirten Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin bu konularda uzmanlık sahibi olduğunu öğrendikten sonra devir kararı verdiğini kaydetti.

Babasının her zaman KKTC’nin tanınmasını istediğini ve Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ile devam edebilmesi için mücadele verdiğini söyleyen Tatar, arşiv üzerinde yapılacak çalışma için teşekkür etti. Tatar, KKTC’nin milli arşivi olmasının büyük bir değer olduğunu belirterek, “Geçmişin zihniyeti, geleceğin ilhamını oluşturur” dedi.

Eski Cumhurbaşkanlığı sarayının müze yapılması için çalışmalar olduğunu söyleyen Tatar, önemli evrakların çerçevelenip müzede yer almasıyla Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin müzenin düzenlenmesine katkıda bulunabileceğini belirtti.

-Sadrazam

Tatar ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, arşivcilik konusunda daireye her zaman destek olduğunu belirterek, kişisel arşivlerin bir şahsı yaşatabildiğini söyledi.

Babasının arşivini daireye devrettiği için Tatar’a teşekkür eden Sadrazam, arşivi dijitalleştirip halkın, bilimin ve geleceğin hizmetine sunacaklarını vurguladı.