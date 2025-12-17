Girne Belediyesi, Ecevit Caddesi’ndeki yol çalışmaları nedeniyle Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı arasındaki güzergâhın belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Açıklamaya göre söz konusu güzergâh, 17 Aralık Çarşamba akşamı 21.00’den 18 Aralık Perşembe sabahı 05.00’e kadar araç trafiğine kapalı olacak.
Çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâhların haritada gösterildiği bildirildi.