Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, China Bazaar Gençlik Gücü Akademisi tarafından organize edilen futbol turnuvasının açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvada Türkiye’den Tavşanlı Erdem Spor Kulübü de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağlayan bölgesindeki China Bazaar Gençlik Gücü tesisinde yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’ne spor alanında da uygulanan haksız ambargolara rağmen futbolun Kıbrıs’ta çok önemli bir spor dalı olduğunu kaydetti.

KKTC turnuva için gelen çocuklar ve antrenörlere tanışan Cumhurbaşkanı Tatar organizasyonda katkısı olanlara teşekkürlerini sundu.

Tatar, sporun dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini, dayanışmayı ve ekip ruhunu geliştirdiğini vurguladı. Dünya çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bayramda adı geçen egemenlik, milletin kendi geleceğini tayin etme ve karar alma hakkıdır, bu nedenle egemenlik çok önemlidir. İleride yöneticileri olacağınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacağız” dedi.