Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Fidan Çocuk Korosu’nun çalışmalarını izledi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde özel eğitime gereksinimli çocuklardan oluşturulan Fidan Çocuk Korosu’nun çalışmalarını izledi.

Şef sanatçı Bahar Gökhan yönetimindeki çalışmaları izleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz eşlik etti.