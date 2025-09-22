Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, Gaziantep'in gastronomisi, kültürü ve sanayisi ile büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'in gelişen bir şehir olduğunu belirtti ve KKTC ile işbirliğinin önemini vurgulayarak, turizm ve eğitim merkezi olan KKTC ile bu kapsamda yürütülecek projelerin iki ülkenin güçlenerek ilerlemesi adına güçlü bir adım olduğunu söyledi.

Gaziantep ile ilişkilerin yürütülecek çalışmalarla derinleşeceğini belirten Tatar, iki ülke arasındaki mesafenin bu şekilde azalacağını kaydetti. Konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep halkına selam ve saygılarını iletti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. KKTC ile sürdürülen yakın ilişkilerin önemine vurgu yapan Çeber, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel bağların gönülden geldiğini ve bunun önemli bir değer olduğunu belirtti.