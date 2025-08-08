Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının mal mülk konusunda ortaya koyduğu insanlığa yakışmayan tutuma rağmen birlik ve beraberliği koruyarak, devlete sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Güzelyurt Milli ve Manevi Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Dernek Başkanı Nasip Bülbül ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla ekonomik olarak ülkenin pek çok yönde geliştiğini ifade eden Tatar, dünyadaki tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC Devleti'ni tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.

İki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini tüm dünyaya duyurduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının mal mülk konusunda ortaya koyduğu insanlığa yakışmayan tutuma rağmen birlik ve beraberliği koruyarak, devlete sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temasın olmamasına rağmen pek çok alanda ekonomik gelişmelerin olduğuna değindi.