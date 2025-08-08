Şanlı Erenköy Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü ve direnişte şehit düşenleri anmak için Erenköy'deki törene katılmak için minibüslerle yola çıkan kafile, Yeşilırmak Sınır Kapısı’nda engelle karşılaştı.

Verilen bilgiye göre, törene gitmeye çalışan yüzlerce vatandaş, Rum yönetiminin geçişlerde araç sayısını kısıtladığı gerekçesiyle BM Barış Gücü tarafından bir süre sınır kapısında bekletildi, KKTC Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin devreye girmesiyle sorun aşıldı.

Konvoy, saat 08.00'e BM Barış Gücü eskortluğunda Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı'ndan kara yoluyla Erenköy'e gitmek için geçiş yapmaya başladı.

- Erenköy Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak

Erenköy Şehitliği’nde saat 10.00’da başlayacak törende, ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından törende, sırasıyla Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

Anma töreni; şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla sona erecek.