umhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları projesinin, uzun zamanlı bir çalışmanın neticesi olduğunu belirterek, müteahhitlerin kooperatif altında daha ekonomik bir ürün ortaya çıkması için gerekli fedakarlığı gösterdiğini, hükümetin de fon ve kaynak yaratarak, projeye destek olduğunu kaydetti. Tatar, Güzelyurt’taki buluşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları’nın temel atma töreninde konuştu. Tatar konuşmasına, tören sırasında rahatsızlanan İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürü Emirali Çobanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek, başladı. Bugünkü buluşmayı “tarihi” olarak niteleyen Tatar, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bunun uzun zamanlı bir çalışmanın neticesi olarak ortaya çıktığını kaydeden Tatar, “Çünkü talep vardır. Ekonomide bir ürünün rağbet görebilmesi için, bir projenin başarılı olabilmesi için mutlak suratte talebin olması gerekmektedir.” dedi.

Güzelyurt’ta gençlerin bölgeyi terk edip, Lefkoşa’ya ve diğer bölgelere taşınmalarına bir nebze olsun engel olabilecek bu projenin başarısının talebe bağlı olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, projenin Güzelyurt’un gençlerine hayırlı olmasını diledi.

Bir hafta önce Cenevre’de uluslararası camiaya, Birleşmiş Milletler’e ve uluslararası aktörlere, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu bir kez daha vurguladıklarını kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kendilerine tam destek verdiğinin altını çizdi. Kesin ve net olarak federasyon defterinin kapandığını, artık Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, bu anlaşmanın iki devletli bir çözümle olabileceğini belirten Tatar, bu bağlamda Güzelyurt’taki gelişmenin devam etmesi gerektiğini söyledi.

-“Güzelyurt KKTC’nin en önemli bölgelerinden bir tanesi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’un, su kaynakları, ziraatı, narenciyesi ile KKTC’nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu dile getirerek, Güzelyurt’un, daha da gelişmeye açık olması için hükümetin desteğiyle hep birlikte gayretlerini sürdüreceklerini belirtti.

KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için anavatan Türkiye ile iktisadi ve mali iş birliği protokolleri imzalandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, son protokolün, 21 milyar TL’lik boyutuyla reel olarak tarihi büyüklükte olduğunu söyledi. Tatar, bu protokolün devreye girmesiyle birlikte altyapıyı tamamlayacak projelerle, hayat kalitesinin yükselmesi ve ekonomik kalkınmanın en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

-“Bu çalışmanın başka projelere de örnek olmasını diliyorum”

Hükümet ve Müteahhitler Birliği’nin oluşturduğu bu çalışmanın başka projelere de örnek olmasını dileyen Tatar, müteahhitlerin kooperatif altında daha ekonomik bir ürün ortaya çıkması için gerekli fedakarlığı gösterdiğini, hükümetin de fon ve kaynak yaratarak, projeye destek olduğunu kaydetti.

Dipkarpaz, Gazimağusa ve diğer bölgelerde daha ekonomik konutların yapılmasıyla KKTC devletinin kendi devinimi içinde ihtiyaçlara çare üreteceğini, kendi insanına hizmet edeceğini belirten Tatar, “Devlet olmanın sorumluluğu budur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak burada refahı artırabilmek, gençlere umut dolu yarınlar vadedebilmek için böylesine projelerle KKTC’nin geleceğine bir mühür daha vurmanın başarısını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başbakan Üstel, bakanlar, müteahhitler ve bürokratları kutlayan Tatar, projenin Güzelyurt’a hayırlı olmasını temenni etti. Tatar konuşmasında, herkesin bayramını da kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.