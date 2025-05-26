Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar’ı Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 10.30’da başladı. Tatar ile Holguin’in başbaşa yapacağı görüşmenin ardından basına açıklama yapmaları bekleniyor.

Bugünkü görüşme, Kolombiyalı diplomatın yeniden atanmasının ardından adaya yapacağı ilk ziyaret kapsamında gerçekleşiyor. Holguín’in, Cenevre’de uzlaşılan altı işbirliği inisiyatifinin hayata geçirilmesine yardımcı olması ve temmuzda yapılması planlanan gayriresmi toplantı için hazırlık yürütmesi bekleniyor.

Cumartesi günü Kıbrıs’a gelen Holguín, aynı gün Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü. Kişisel temsilcinin, 31 Mayıs Cumartesi günü adadan ayrılması bekleniyor.

Holguín’in, Kıbrıs ziyareti sonrası, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta temaslarda bulunması bekleniyor.

- Holguín’in yeniden atanması

BM Genel Sekreteri Guterres, Holguín’i 2 Mayıs’ta Kişisel Temsilcisi olarak yeniden atadı.

Holguin’in yeniden atanması kararı, martta Cenevre’deki genişletilmiş gayriresmi toplantıda tarafların Kişisel Temsilci atanması konusunda uzlaşıya varmasının ardından alındı. Guterres, Holguín’den taraflarla yeniden iletişime geçerek Kıbrıs melesiyle ilgili bir sonraki adımlar üzerinde çalışmasını ve kendisine tavsiyelerde bulunmasını istedi.

Holguín, Ocak–Temmuz 2024 tarihleri arasında aynı görevde bulunmuş ve bu süreçte taraflarla yaptığı görüşmeler sonucunda kapsamlı müzakerelere geçmek için ortak bir zemin bulunmadığını tespit etmişti.