Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin Kıbrıs Türklerinin Birleşik Krallık'taki en geniş çatısı olduğunu belirterek, yürütülen faaliyetleri ve Kıbrıs Türklerinin ülkedeki farklı sektörlerdeki başarılarını büyük takdirle izlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, içerisinde bulunulan iletişim çağında, temasların arttığını belirterek, KKTC ve İngiltere arasındaki bağların daha da güçlendiğini vurguladı. Kültürel ve tarihi bağların desteklenmesinin önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’de bulunan dernekler sayesinde, Kıbrıs Türkünün sanatı, tarihi, dili ve dini ile ayrı bir halk olduğu konusundaki bilincin arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu konuda verilen mücadelenin farkında olduğunu vurgulayarak, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi başkanına teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlığa da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1960 Antlaşması ile İngiltere adadan çekilirken, adayı iki eşit halka bıraktığını ancak, Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit kurucu ortaklığında 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların Enosis hedefi ile silah zoruyla bir Rum devletine dönüştürülürken, Kıbrıs Türk halkı da bu cumhuriyetten dışlandığını hatırlattı.

İngiltere’nin, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlatmaya ulaşılabilmesi için mutlak surette siyasetini gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile iki devletli siyasete yön verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki egemen devlet temelinde bir çözüm olmasının önemli olduğunu belirterek, coğrafyanın zenginliklerinden yararlanabilmek adına gereken adımların atılması gerektiğini ifade etti. Bu konuda Kıbrıs Rum yönetiminin gerekli adımları atmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, mücadeleye ve iki devletli siyaseti savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını sürdürmesinde, KKTC’nin tanıtılmasında görevlerimizin devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekleri tüm dünyaya anlatmak adına azimle bu yolda işbirliği içerisinde yürüyeceklerini belirtti.

Açıklamaya göre, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi ise, kendilerini kabul ettiği için Tatar’a teşekkür ederek, Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak adına adım atılmasının önemli olduğunu ve bu yönde mücadelelerini devam ettireceklerini ifade etti.

Kenan Nafi, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Haziran ayında Londra'da düzenlenecek olan 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ne davet etti. Gerçekleşecek olan festivalin, daha önce olduğu gibi Kıbrıs Türkünün sesini duyurmayı ve varoluş mücadelesini görünür kılmayı amaçladığını ifade eden Nafi, Kıbrıs Türk halkının, kültürünü ve tarihini yaşatmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı ve Kıbrıs Türkünün iletişim ve işbirliği içerisinde tek ses ve tek yürek olarak her konuda güçlenerek yoluna devam edeceği konusunda inanç bildirdi.