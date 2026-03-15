KKTC Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla 17 Mart Salı günü Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde konferans ve ödül töreni düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, konferans ve ödül töreni saat 10.00’da AKM’de yer alacak.

Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer ve Ekonomist Mehmet Saydam’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta “tüketici hakları” ve “piyasada fahiş fiyat, ürün ve gıda güvenliği” konuları ele alınacak.

Konferansın ardından ödül töreni düzenlenecek.