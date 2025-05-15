Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki kabulde konuşan Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek, Cumhurbaşkanı Tatar’a Dernek ile ilgili bilgi verdi. Civelek, Karadenizlilerin artık Kıbrıslı olduğunu ve topraklar için her zaman sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Civelek, Türkiye Cumhuriyeti ile uyumlu şekilde çalışan tüm kesimlerle diyalog içinde olacaklarını, ancak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı olanlarla hiçbir görüşme yapmayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Derneğe çalışmalarında başarılar dileyerek, genç kuşaklara kültürü aktarmak ve milli iradeyi kazandırmanın önemli olduğunu söyledi.

Gelenek, görenek kültürün zenginlik olduğunu belirten Tatar, KKTC olarak güçlendiklerini, ancak bunun için sürekli çalışmamın önemli olduğunu kaydetti.

Derneği de tebrik eden Tatar, Derneğin çalışmalarının, KKTC’nin tanıtımı ve ekonomisinin gelişmesine de katkı olduğunu söyledi.

Milli mücadele döneminde de her alanda yanlarında olan ve bugün de diyalog içinde oldukları Karadenizlilerin, ülkenin gelişmesinde önemli katkıları olduğuna işaret eden Tatar, her alanda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tatar, KKTC’ye yönelik saldırıları püskürtmenin de birlik beraberlikten geçtiğini ifade etti.



İki devletli siyaseti Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle yürüttüklerini belirten Tatar, “sıfır asker sıfır garanti” tezinin Kıbrıs Türk halkını topyekun tehlikeye atacak bir tez olduğunu anlattı.

Rum tarafından bazı saldırılara maruz kaldıklarını ifade eden Tatar, adada barış ve huzur olduğunu, iki halkın yaşam hakkı çerçevesinde yaşam sürdürdüğüne işaret etti.

Rum tarafına “Lütfen sağ duyulu olun, haydut girişimlerden vazgeçin.” çağrısı yapan Tatar, insanları haksız yere tutuklamanın doğru olmadığını, bundan bir şey kazanmanın mümkün olmadığını belirtti ve hukuk yoluyla bunu püskürteceklerini söyledi.

Her halkın yaşam hakkı olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının zorla göç ettirildiğini anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının yeni bir düzenle yoluna devam ettiğini, İki devletin iş birliğine dayalı gelişmeler olabileceğini kaydetti.

BM’nin de artık “federasyon” kelimesini kullanmadığını, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümle nihai çözüme ulaşılabileceğine işaret eden Tatar, Kıbrıs konusunda yeni bir atmosfer olduğunu ancak bu saldırılarla bozulduğunu ve böylece umut kalmadığını anlattı.

Halkın refahı için birlik beraberlik içerisinde yola devam ettiklerini ve çalıştıklarını ifade eden Tatar, KKTC’yi daha iyi günlere taşıyacaklarını söyledi.

Yeni yerleşke hakkında da bilgi veren Tatar, Teknofest'in KKTC’de yapılmasının da önemine işaret etti.